Липецкие власти подают в суд на дорожников за некачественный ремонт

При этом автомобилисты на данный момент подали в суд непосредственно на саму мэрию уже 10 исков.

Общество

В Липецке подано в суд два иска на фирмы, которые, по мнению городских властей, некачественно отремонтировали дороги. Об этом заявил журналистам в ходе объезда города вице-мэр Андрей Шорстов, сообщает Lipetskmedia.ru

По данным Шорстова, речь идёт об ООО «Строй Союз», ремонтировавшем улицу Карла Маркса, и ООО «Премьера», делавшем участок дороги на улице Неделина.

В ближайшее время мэрия собирается направить в суд ещё четыре иска, при этом автомобилисты на данный момент подали в суд непосредственно на саму мэрию уже 10 исков.

Также вице-мэр сообщил журналистам, что на ремонт дорог в этом году Липецк получит из федерального и областного бюджета 960 млн. рублей.