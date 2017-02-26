«LG» презентовала флагманский смартфон G6

Пользователи модели получат две основные 13-мегапиксельными камеры, а также фронтальный 5-мегапиксельный сенсор.

Общество

Представители компании «LG» официально представили новый флагманский смартфон «G6». Презентация состоялась 26 февраля на выставке «MWC» в Барселоне, пишет Life .

Телефон оснащен процессором «Snapdragon 821» и получил 5,7-дюймовый экран. Пользователи модели получат две основные 13-мегапиксельными камеры, а также фронтальный 5-мегапиксельный сенсор.

Помимо всего, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, поддержку умного помощника «Google Assistant», а также защиту от воды и пыли по стандарту «IP68».