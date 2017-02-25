Легендарный «Nokia 3310» оказался самой ожидаемой новинкой среди россиян

Презентация обновленного телефона состоится на выставке «MWC 2017» в Барселоне в конце февраля.

Общество

Специалисты «Hi-Tech Mail» составили рейтинг наиболее ожидаемых новинок среди телефонов в России . Выяснилось, что большинство россиян с нетерпением ждет обновленный «Nokia 3310», пишет Svopi .

Сообщается, что презентация модели состоится на выставке «MWC 2017» в Барселоне в конце февраля. На данный момент известно, что вечный долгожитель получит большой цветной экран и более толстый корпус, по сравнению со своим родоначальником. Ожидается, что стоимость гаджета составит 63 доллара.

Напомним, что первый выпуск «Nokia 3310» состоялся в конце 2000 года.