Легендарную Nokia 3310 снова планируют запустить в производство

Обновлённый телефон должен быть представлен на выставке Mobile World Congress.

Общество

Финская компания HMD Global Oy, обладающая правами на бренд Nokia, вновь планирует начать выпуск считающегося уже легендарный телефона Nokia 3310. Об этом сообщает Газета.ру .

Обновлённый телефон должен быть представлен на выставке Mobile World Congress. На данный момент уже известно, что продавать его планируется за 59 евро. В компании рассчитывают, что приобретать телефон будут в качестве второго аппарата люди, испытывающие ностальгию по недалёкому прошлому, когда эта модель пользовалась популярностью.

Справка (по материалам Википедии):

Nokia 3310 – двухдиапазонный (GSM 900/1800) сотовый телефон фирмы Nokia. Выпущен в четвёртом квартале 2000 года, придя на смену модели Nokia 3210. Nokia 3310 – одна из самых удачных моделей в истории: было продано около 126 миллионов аппаратов.

Nokia 3310 – компактный, хотя довольно тяжёлый (133 г) аппарат с монохромным жидкокристаллическим дисплеем, поддерживающим разрешение 84 на 48 пикселей. Форма его — слегка закруглённый параллелепипед, он удобно лежит в ладони. Кроме десяти цифровых (0—9) клавиш, клавиши «*» и «#», он имеет также четыре функциональных – сброс (отмена, выход на верхний уровень меню), клавиши «вперёд» и «назад», а также «главную» большую клавишу (служит для вызова меню, выбора пунктов и т. п.) и наверху телефона клавишу включения/выключения/выбора профиля.