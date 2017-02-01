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http://7info.ru/news/world-society/legendarnuju_mashinu_vremeni_iz_filma_nazad_v_buduschee_zaneslo_v_himki/

Легендарную машину времени из фильма «Назад в будущее» занесло в Химки
Фото с легендарным авто появлялось в группе «Типичные Химки» в социальной сети «ВКонтакте».

Общество   202

Легендарный автомобиль «DeLorean», который появился в культовой франшизе «Назад в будущее», найден в городе Химки Московской области, пишет ФАН .

Фото с известным авто появлялось в группе «Типичные Химки» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор фотографии поделился своими впечатлениями, прокомментировав находку так: «DeLorean снова в Химках, на этот раз – у ПавлинМавлина на Строителей».