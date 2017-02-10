Лавров: РФ готова к широкому сотрудничеству с администрацией США

Глава МИД России рассказал, что в Москве осознают все трудности, с которым столкнулся Дональд Трамп внутри своей страны.

Общество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал газете «Известия», что в Москве нацелены на серьезное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и учитывают реалии внутренней политической и социальной жизни в Соединенных Штатах.

Лавров отметил, что прошедшая в США предвыборная кампания, а затем выборы и их результат — эо сфера изучения ученых-американи стов, политологов и историков, а не дипломатов других стран. Однако, по его словам, в МИД России традиционно сильно выражена прикладная аналитика, но она имеет сугубо задачу развития международных отношений.

— Выстраивая диалог с американской стороной, мы, разумеется, внимательно отслеживаем и учитываем основные тенденции социально-полити ческой жизни США, а также их влияние на линию страны на международной арене. Очевидно, что среди американских граждан в последнее время растет запрос на перемены как во внутренних делах, так и в части взаимодействия с внешним миром. Это стало важным фактором, обеспечившим победу на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, — сказал Лавров.

Вместе с тем, по его словам, победа Трампа ожесточила представителей противоположного лагеря и значительную часть американской элиты. Лавров отметил, что недовольные таким исходом выборов ставят себе целью полную обструкцию победившего кандидата, а ныне президента США. При этом Лавров выразил уверенность, что американское общество достаточно политически зрелое для того, чтобы разрешить стоящие перед ним проблемы.

Лавров подчеркнул, что Россия готова к полноценному сотрудничеству с новой американской администрацией по всей повестке дня и на принципах равноправия, взаимного уважения и признания интересов друг друга. Министр особо отметил, что в Москве исходят из того, что конструктивное сотрудничество не только принесет реальную пользу народам двух стран, но и позитивно скажется на ситуации в мире.