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http://7info.ru/news/world-society/korporacija_microsoft_zapatentovala_ustrojstvo_dlja_poiska_propavshih_veschej/

Корпорация Microsoft запатентовала устройство для поиска пропавших вещей
Гаджет также сможет следить за количеством продуктов в холодильнике и подскажет, что нужно купить, когда пользователь окажется в магазине.

Общество   144

Корпорация Microsoft запатентовала устройство для поиска пропавших вещей, передаёт Life.

Новый девайс будет следить за различными предметами и запоминать их местоположение. В случае если хозяин потеряет ту или иную вещь, гаджет укажет, где «видел» её в последний раз.

Как отмечается, устройство сможет самостоятельно определять наиболее значимые предметы: эту функцию создатели реализуют при помощи искусственного интеллекта. По словам разработчиков, гаджет также сможет следить за количеством продуктов в холодильнике и подскажет, что нужно купить, когда пользователь окажется в магазине.