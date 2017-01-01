Корпорация Microsoft запатентовала устройство для поиска пропавших вещей

Гаджет также сможет следить за количеством продуктов в холодильнике и подскажет, что нужно купить, когда пользователь окажется в магазине.

Общество

Корпорация Microsoft запатентовала устройство для поиска пропавших вещей, передаёт Life.

Новый девайс будет следить за различными предметами и запоминать их местоположение. В случае если хозяин потеряет ту или иную вещь, гаджет укажет, где «видел» её в последний раз.

Как отмечается, устройство сможет самостоятельно определять наиболее значимые предметы: эту функцию создатели реализуют при помощи искусственного интеллекта. По словам разработчиков, гаджет также сможет следить за количеством продуктов в холодильнике и подскажет, что нужно купить, когда пользователь окажется в магазине.