http://7info.ru/news/world-society/koroleva_shvecija_popala_v_bolnicu_v_svoj_den_rozhdenija/
Королева Швеции попала в больницу в свой день рождения
Общество 114
Шведская королева Сильвия попала в больницу в свой день рождения. Врачи оставили монаршую особу на ночь в медицинском учреждении, передаёт
ТАСС.
Королева Швеции попала в больницу в свой день рождения
Общество 114
Врачи оставили монаршую особу на ночь в медицинском учреждении.
Шведская королева Сильвия попала в больницу в свой день рождения. Врачи оставили монаршую особу на ночь в медицинском учреждении, передаёт
Королева Сильвия почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения, когда отмечала свой 73-й день рождения. Её отвезли в Каролинскую университетскую больницу.
По последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но остаётся под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.