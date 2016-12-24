Королева Швеции попала в больницу в свой день рождения

Врачи оставили монаршую особу на ночь в медицинском учреждении.

Общество

Шведская королева Сильвия попала в больницу в свой день рождения. Врачи оставили монаршую особу на ночь в медицинском учреждении, передаёт ТАСС.

Королева Сильвия почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения, когда отмечала свой 73-й день рождения. Её отвезли в Каролинскую университетскую больницу.

По последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но остаётся под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.