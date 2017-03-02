Консультант Пентагона рассказал, что может ждать Сирию в будущем

Генерал-майор в отставке Пол Валлели считает, что США должна более тесно сотрудничать с РФ для урегулирования конфликта в САР.

Общество

Консультант Пентагона генерал-майор в отставке Пол Валлели рассказал, что может ждать Сирию в будущем и почему США должна более тесно сотрудничать с РФ для урегулирования конфликта в САР.

По мнению Валлели, которое он высказал в интервью «Известиям», в США плохо представляют ситуацию на местах и потому им необходима помощь России.

«Для конструктивного сотрудничества РФ и США прежде всего нужна встреча президентов двух стран. Путин и Трамп должны встретиться, обсудить ситуацию в Сирии и договориться о сотрудничестве, согласовать общую стратегию», – считает Валлели.

Также генерал-майор в отставке рассказал о своем опыте работы на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Благодаря этому он может представить, процесс будущего урегулирования в Сирии.

По мнению Валлели, необходимо создать «зоны безопасности» на западе Сирии, куда могли бы вернуться беженцы. Потом необходимо будет создать переходное правительство, куда войдет умеренная оппозиция.

Он добавил, что необходимыми условиями для возрождения Сирии является разгром ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и отставка президента САР Башара Асада, поскольку тому «не хватит лидерских способностей и авторитета, чтобы восстановить единство Сирии».