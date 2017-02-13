Консервированная сайра защитит от сердечно-сосудистых заболеваний

Учёные из Красноярска объявили о пользе консервов сайры для здоровья.

Общество

Российские учёные из Красноярска объявили о пользе консервов сайры для здоровья человека, пишет в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».

По данным издания, консервированная сайра – хорошее средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные объясняют этот феномен тем, что в сайре больше жирных кислот Омега-3, чем в прочей рыбе. Именно эти жирные кислоты защищают сердце человека от болезней.

Помимо Омеги-3, сайра богата витаминами РР, А, В, и D.

Немаловажно, что сайра в консервах доступна россиянину с любым достатком, отмечают специалисты.