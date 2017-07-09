http://7info.ru/news/world-society/kompanija_nissan_nazvala_stoimost_novogo_krossovera_kicks/
Компания Nissan назвала стоимость нового кроссовера Kicks
Общество 169
Отметим, что на данный момент неизвестно, появиться ли Nissan Kicks на территории России, пишет
Актуальные Новости .
Компания Nissan назвала стоимость нового кроссовера Kicks
Общество 169
Цена на новинку составит от 887 тысяч до 1 миллиона 243 тысяч рублей.
Представители японского производителя «Nissan» объявили официальные расценки на новый внедорожник Kicks. Известно, что модель будет ориентирована на китайский рынок.
Сообщается, что стоимость новинки составит от 887 тысяч до 1 миллиона 243 тысяч рублей. При этом производство кроссовера уже стартовало, а первый этап продаж начнется до конца ткущего года.
Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 лошадиные силы. На выбор потребителю будет представлена либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо вариатор X-tronic.
Отметим, что на данный момент неизвестно, появиться ли Nissan Kicks на территории России, пишет