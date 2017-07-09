Компания Nissan назвала стоимость нового кроссовера Kicks

Цена на новинку составит от 887 тысяч до 1 миллиона 243 тысяч рублей.

Общество

Представители японского производителя «Nissan» объявили официальные расценки на новый внедорожник Kicks. Известно, что модель будет ориентирована на китайский рынок.

Сообщается, что стоимость новинки составит от 887 тысяч до 1 миллиона 243 тысяч рублей. При этом производство кроссовера уже стартовало, а первый этап продаж начнется до конца ткущего года.

Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 лошадиные силы. На выбор потребителю будет представлена либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо вариатор X-tronic.