Компания Ford снизила цены на автомобили, продающиеся в России

В общей сложности снижение цены составит 9,6%.

Общество

С сегодняшнего дня компания Ford Sollers снизила цены на четыре марки автомобилей, продающихся в России. Об этом сообщает Rns.

В общей сложности снижение цены составит 9,6%. Связано это с укреплением рубля, увеличение конкурентоспособности на российском рынке и с использованием местных компонентов и сырья.

С 3 марта Ford Focus станет дешевле на 80 тыс. рублей, цены на Mondeo и Explorer снизятся на 100 тыс. рублей, а Transit подешевеет на 50 тыс. (фургон) и 150 тыс. рублей (пассажирский).