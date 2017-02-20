Компания «Автоимпекс» выставила на продажу дефицитные запасные части на Honda

Сегодня оригинальные запчасти для Honda стоят достаточно дорого, что заставляет автовладельцев всё чаще обращаться к аналогам, изготовленным по лицензии.

Общество

Компания «Автоимпекс» выставила на продажу дефицитные запасные части на Honda.

Детали кузова и обвеса, головная и вспомогательная оптика, фирменные боковые зеркала – все эти популярные комплектующие теперь можно купить в удалённом режиме. Владельцы автомобилей этой марки за время экономического кризиса уже привыкли к тому, что некоторые изделия нужно заказывать с учётом ожидания поставки. Такие неприятные проволочки приводят к простоям повреждённых автомобилей, нуждающихся в качественном кузовном ремонте. Поэтому мастера станций технического обслуживания настоятельно рекомендуют обращаться за дефицитными запчастями на крупные торговые сайты интернета, где покупателя ждёт хороший выбор и лояльные цены.

Осторожно – подделка!

Сегодня оригинальные запчасти для Honda стоят достаточно дорого, что заставляет автовладельцев всё чаще обращаться к аналогам, изготовленным по лицензии. Именно в этом сегменте довольно часто встречаются подделки низкого качества, произведённые в небольших «подпольных» цехах. Такие изделия, как правило, реализуются в блеклых коробках с нечитаемыми мелкими надписями. Кустарная продукция выпускается без заводской маркировки или с сильно неразборчивым «фабричным» номером на корпусе.

Что касается цены, такое низкопробное изделие вполне может стоить как хороший лицензионный аналог. Потому что продавцы подобной продукции давно уяснили себе – слишком заниженный ценник всегда вызывает справедливые сомнения у большинства покупателей.

Запасные части Honda с адресной доставкой

Специализированные интернет-магазины, работающие на этом рынке пять и более лет, сегодня предлагают покупателям широкий набор привилегий и возможностей. Удобные электронные каталоги с подробными описаниями и фотографиями, оперативно работающая система доставки, публичные гарантии продавца – все эти условия определяют безусловную перспективность удалённой торговли запчастями.

В условиях повышенного спроса на качественные запчасти такие торговые точки формируют новые стандарты маркетинга во всей отрасли. Новые поставки в интернет-магазине «Автоимпекс» стали ещё одним приятным сюрпризом для тех, кто давно осознал многочисленные удобства дистанционных заказов. По мнению экспертов, электронная торговля комплектующими для всех марок авто в ближайшем будущем превратится в основной метод рыночного взаимодействия продавцов и покупателей.

По материалам сайта http://autoimpex.ru