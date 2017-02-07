Комаровскую дачу Минобороны выставили на продажу на Avito

Продавцом выступает Сердюков-младший.

Общество

Дачу Министерства обороны РФ в Комарове выставили на продажу на Avito, сообщает во вторник, 7 февраля, ИА «Народные новости».

Продавцом выступает Сергей Сердюков, сын экс-министра, свидетельствует издание.

Речь идёт о так называемой даче Юхневича, некогда являвшейся собственностью Минобороны, а с 2010 года выставленного на торги.

С 2015 года здание дачи признано объектом культурного наследия. Согласно объявлению, его реставрация как раз завершается. Продавец «рекламирует» большие каминные залы, ванные комнаты с сантехникой от лучших фирм и прочие прелести дома.

Адрес дачи - Курортный район Санкт-Петербурга, Морская улица, Комарово.

Цена сходная – всего-то 350 миллионов рублей.