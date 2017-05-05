Командир дивизиона салютов рассказал о шоу на параде Победы

Вячеслав Парадников сообщил, что праздничный салют дадут с 16 точек в Москве.

Общество

Командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслав Парадников рассказал «Известиям» об организации и проведении огненного шоу в День Победы, а также об уникальности праздничного салюта.

Парадников рассказал, что первый салют будет дан с Васильевского спуска во время парада на Красной площади при исполнении гимна Российской Федерации. А салют в честь празднования Дня Победы организуют с 16 точек в Москве, которые ранее утвердило правительство города.

— Самые большие и зрелищные — это Поклонная гора и Воробьевы горы. Также на Поклонке в районе цветочных часов расположится артиллерийская батарея. В нее входит 18 орудий калибра 76 мм ЗИС-3. А за монументом будет стоять 14 салютных установок.

Парадников сказал, что раньше установки стояли на самих Воробьевых горах, но теперь там для низ слишком мало места, поэтому их спустили на Лужнецкую набережную. Орудия будут располагаться фронтов более километра.

Полковник также рассказал о разных типах салютов, которые запускают в небо Москвы в праздничный вечер. Среди них есть заряды с названиями по форме изображаемой в небе картины, а также снаряды с женскими именами. Они раскрываются в небе в виде прекрасных женщин. Парадников призвал москвичей напрячь воображение, чтобы увидеть это. По его словам, двух похожих салютов не бывает, каждый всегда индивидуален, а в этом году праздничное шоу будет проходить по совершенно новой программе.

В ответ на просьбу «Известий» назвать лучшие места для просмотра праздничного салюта в Москве, Парадников указал несколько таких точек. Кроме этого, он назвал места, с которых наилучшим образом будет виден не только сам салют, но и слаженная работа артиллерийских расчетов, работающих по-настоящему, как в условиях военной обстановки.