Команда «Шерлока» просит россиян избавить их от спойлеров

Создатели сериала дали официальный комментарий «утечке» последней серии в рунет.

Общество

Команда создателей сериала «Шерлок» (Великобритания) официально обратилась к российским зрителям с призывом «избавить их от спойлеров», пишут в воскресенье, 15 января, «Ведомости» со ссылкой на страницу проекта в Twitter.

По данным издания, британские кинематографисты в курсе, что последнюю серию о приключениях Шерлока уже нелегально выложили в интернет в русской озвучке. Это произошло в субботу, 14 января. Авторы фильма просят не распространять серию, которая так и называется - «Последнее дело» - до момента её выхода в телевизионной трансляции. Она состоится в 00.01 по московскому времени 16 января.