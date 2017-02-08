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http://7info.ru/news/world-society/kitajskij_pensioner_sozdal_semju_s_rezinovymi_kuklami/

Китайский пенсионер создал семью с резиновыми куклами
Одинокий мужчина считает резиновых дам своими дочерьми.

Общество   621

В Китае одинокий мужчина сожительствует сразу с семью резиновыми куклами, которых считает своими дочерьми, пишет VistaNews .

Сообщается, что 58-летний Ли Чень развелся со своей женой в 2004 году. Спустя десять лет он приобрел первую резиновую куклу, чтобы скрасить одиночество.

По словам китайца, резиновые леди из секс-шопа создают иллюзию семьи. Мужчина берет резиновых дам с собой в путешествия, где они живут вместе с ним в отелях и ездят на автомобиле. Более того, заботливый пенсионер потратил на дамские наряды порядка 100 тысяч юаней.

Отметим, что каждая из семи кукол, по мнению старика, воплощает отдельный женский типаж. 