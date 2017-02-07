Китайский дрон на солнечной энергии будет собирать метеоданные

Тестируют новый беспилотник в течение 2017 года.

Общество

В Китайской Академии аэрокосмической аэродинамики разрабатывают беспилотник для полётов в ближний космос, источником питания для которого служит солнечная энергия. Об изобретении https://nation-news.ru/243610-kitai-otpravit-bespilotnik-na-solnechnoi-energii-v-kosmos сообщают «Народные новости».

Инженеры-создатели предполагают использовать дрон для разведки и сбора метеоданных в околоземном пространстве, а также в целях дальней радиолокации и мониторинга стихийных бедствий.

Первый тест летательного аппарата назначен на 2017 год. Размах его крыльев шире, чем 40 метров. Есть сведения, что подобный дрон способен развивать скорость 150-200 километров в час на высоте 20-30 километров.

Подробности и технические детали китайские разработчики держат в секрете, как и точную дату лётных испытаний.