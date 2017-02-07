Китайский дрон на солнечной энергии будет собирать метеоданные
Общество 31
Тестируют новый беспилотник в течение 2017 года.
В Китайской Академии аэрокосмической аэродинамики разрабатывают беспилотник для полётов в ближний космос, источником питания для которого служит солнечная энергия. Об изобретении
Инженеры-создатели предполагают использовать дрон для разведки и сбора метеоданных в околоземном пространстве, а также в целях дальней радиолокации и мониторинга стихийных бедствий.
Первый тест летательного аппарата назначен на 2017 год. Размах его крыльев шире, чем 40 метров. Есть сведения, что подобный дрон способен развивать скорость 150-200 километров в час на высоте 20-30 километров.
Подробности и технические детали китайские разработчики держат в секрете, как и точную дату лётных испытаний.