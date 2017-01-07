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http://7info.ru/news/world-society/kitajskie_arheologi_obnaruzhili_sledy_dinozavrov_vozrastom_bolee_145_mln_let/

Китайские археологи обнаружили следы динозавров возрастом более 145 млн лет
Сообщается, что следы лап особей достигают максимальной длины в 30 сантиметров.

Общество   169

В Китае обнаружены следы динозавров, обитавших на Земле порядка 145 миллионов лет назад. Находка обнаружена в горах провинции Гуйчжоу в юго-западной части страны, пишет РИА Новости .

Ученые рассказали, что следы могут принадлежать четырем особям зауроподов. Они являются представителями четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. Эти особи жили в этом районе в Юрский период, когда здесь находился водопой.

Сообщается, что следы лап динозавров достигают максимальной длины в 30 сантиметров. Предполагается, что животные обладали ростом до 6 метров в высоту.

 