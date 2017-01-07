Китайские археологи обнаружили следы динозавров возрастом более 145 млн лет

Сообщается, что следы лап особей достигают максимальной длины в 30 сантиметров.

Общество

В Китае обнаружены следы динозавров, обитавших на Земле порядка 145 миллионов лет назад. Находка обнаружена в горах провинции Гуйчжоу в юго-западной части страны, пишет РИА Новости .

Ученые рассказали, что следы могут принадлежать четырем особям зауроподов. Они являются представителями четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. Эти особи жили в этом районе в Юрский период, когда здесь находился водопой.

Сообщается, что следы лап динозавров достигают максимальной длины в 30 сантиметров. Предполагается, что животные обладали ростом до 6 метров в высоту.