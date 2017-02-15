Китайские археологи нашли беременную прародительницу динозавров

Обнаруженный в китайской провинции Юньнань ящер называется диноцефалозавр.

Общество

Китайские археологи Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй нашли в провинции Юньнань останки прародительницы динозавров – ящера диноцефалозавр. Так сообщают в среду, 15 февраля, «Народные новости».

Вид диноцефалозавр принадлежит к семейству археозавров.

Сенсационность этому открытию придаёт то, что в окаменелых останках ящера, которые старше 250 миллионов лет, находятся останки плода. То есть в момент смерти диноцефалозавр был беременным. До этого считалось, что данный вид ящеров не был способен рожать. Палеобиологи приписывали ему размножение с помощью откладываемых яиц.

Теперь можно с уверенностью утверждать, что предки динозавров были живородящими.

По останкам археологи также реконструировали облик пра-животного. Он жил в море, питался рыбой и имел очень длинную шею, возможно, из-за неё и был лишён возможности выходить на берег, чтобы откладывать яйца.

Исследователи рассказали, что у морской рептилии была очень длинная шея, которая мешала ей и, кроме того, ученые выяснили, что предок динозавра питался рыбой.