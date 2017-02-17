Китайцы получат Wi-Fi в каждом уголке страны к 2025 году

Это будет возможно благодаря выводу на орбиту спутника «Shijian-13» уже в апреле текущего года.

Общество

Китай планирует осуществить грандиозный замысел, предоставив своим жителям сверхскоростной беспроводной доступ в Интернет на всей территории страны уже к 2025 году, пишет ФАН .

Сообщается, что это будет возможно благодаря выводу на орбиту спутника «Shijian-13» уже в апреле текущего года. Аппарат будет весить 4,6 тонны и прослужит на геостационарной орбите не менее 15 лет.

Сообщается, что «Shijian-13» будет обеспечивать оптическую связь «в звене космос-Земля» и позволит передавать данные со скоростью до 20 гигабайт в секунду.