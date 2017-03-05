Китай ведет активное создание искусственного интеллекта и 5G

Китайское руководство планирует внедрить данные технологии к 2020 году.

Общество

Власти КНР заявили о необходимости ускорения разработок в области создания искусственного интеллекта и технологий связи нового поколения 5G. Об этом стало известно из социально-экономического плана развития страны за 2017 год, пишет VN .

Известно, что руководство Китая планирует внедрить данные технологии к 2020 году. К этому времени бюджет сферы предоставления телекоммуникационных услуг достигнет 1,2 триллиона долларов. Ожидается ускорение научных работ в таких областях, как биофармакология, системы связи, интегральные микросхемы и искусственный интеллект.

Отметим, что сейчас китайцы работают над реализацией стандарта мобильной связи 4G во всех городах и сельской местности. На это из бюджета страны будет выделено около порядка миллионов долларов.