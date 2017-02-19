Казахские полицейские пожертвовали собой, чтобы спасти детей

Геройский поступок совершили сотрудники ОВД Баянаульского района при сопровождении школьного автобуса.

Общество

Возле Павлодара сотрудники ОВД Баянаульского района пожертвовали собой – подставили свою машину под КамАЗ, чтобы грузовик не налетел на детей. Об этом геройском поступке пишет портал NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

По сведениям издания, баянаульские полицейские сопровождали школьный автобус с детьми на лыжные соревнования по трассе «Павлодар-Астана». В районе поселка Калкаман 50-летний водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения. Столкновение тяжелого грузовика со школьным автобусом казалось неминуемо, а в нём было 18 детей и 4 взрослых.

Водитель, старшина полиции Мурат Нурсеитов, развернул служебную автомашину поперёк дороги. КамАЗ налетел на полицейскую машину, но дети остались в безопасности. В результате столкновения старшина полиции госпитализирован. Второй находящийся в машине полицейский, Баянбек Жунусов, от госпитализации отказался, пишет издание.

Никто из находящихся в школьном автобусе не пострадал. Идёт досудебное расследование по статье 345 казахстанского уголовного кодекса: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».