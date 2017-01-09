Канал «Россия-1» стал популярнее «Первого»

Участник медиахолдинга «ВГТРК» стал самым популярным телеканалом у россиян в первом квартале 2016 года.

Общество

Исследователи компании «Mediascope» провели масштабное исследование в сфере телевизионного вещания. Оказалось, что телеканал «Россия-1» впервые за свою историю обогнал «Первый канал» по суммарному размеру аудитории, передает РИА Новости .

Сообщается, что среднегодовая доля «России-1» выросла с 13,4 до 13,6 процента, в то время как рейтинг «Первого канала» опустился с 14,3 до 13,3 процента. Таким образом, участник медиахолдинга «ВГТРК» стал самым популярным телеканалом у жителей страны в первом квартале 2016 года.

Стоит отметить, что 9 из 10 самых популярных программ года вышли в эфир на «Первом канале». Шоу «Удивительные люди» оказалось единственным проектом «России-1» в топе.