Канадские учёные отрабатывают стирание памяти
Общество 80
Стадию опытов на животных исследователи уже прошли, но к людям пока не приступили.
Группа исследователей из Университета Торонто провела опыты, научно обосновавшие возможность стирать память. Об этом
Профессор Шина Джослин поделилась с публикой результатами научных изысканий, пишет издание. По словам профессора, в ходе экспериментов учёным удалось выделить клетки мозга, отвечающие за определённые воспоминания.
Опыты ставились на мышах. Мышек приучили к токовым ударам после некого звукового сигнала, и они стали бояться такого звука. Биологи «погасили» активность ряда клеток мозга мышей, и грызуны спокойно воспринимали угрожающий сигнал.
Когда же мышкам возобновили активность этих же клеток мозга, они снова стали пугаться звука, понимая, что за ним последует удар током. Этот процесс профессор Джослин уподобила «включению» и «выключению» памяти.
По мнению научного сообщества, «выключение памяти» очень пригодится людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.