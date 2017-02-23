Канадские учёные отрабатывают стирание памяти

Стадию опытов на животных исследователи уже прошли, но к людям пока не приступили.

Общество

Группа исследователей из Университета Торонто провела опыты, научно обосновавшие возможность стирать память. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» по данным The Independent

Профессор Шина Джослин поделилась с публикой результатами научных изысканий, пишет издание. По словам профессора, в ходе экспериментов учёным удалось выделить клетки мозга, отвечающие за определённые воспоминания.

Опыты ставились на мышах. Мышек приучили к токовым ударам после некого звукового сигнала, и они стали бояться такого звука. Биологи «погасили» активность ряда клеток мозга мышей, и грызуны спокойно воспринимали угрожающий сигнал.

Когда же мышкам возобновили активность этих же клеток мозга, они снова стали пугаться звука, понимая, что за ним последует удар током. Этот процесс профессор Джослин уподобила «включению» и «выключению» памяти.

По мнению научного сообщества, «выключение памяти» очень пригодится людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.