Канадские геологи открыли источник, из которого пили Адам и Ева

Исследователи утверждают, что вода из этого источника за миллиарды лет прошла через множество трансформаций.

Общество

Канадские геологи открыли источник, из которого пили Адам и Ева. Исследователи утверждают, что вода из этого источника за миллиарды лет прошла через множество трансформаций, сообщает АН.

Специалисты из университета Торонто нашли первичный (законсервированный) водоём, чей возраст составляет 1,5 млрд лет. Анализ показал, что в пробах воды содержатся растворённые газы аргон, гелий и ксенон.

Бассейн размерами 1,5 на два километра удалось найти после обрушения заброшенной шахты, которая разрабатывалась в 19 веке.