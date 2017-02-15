Калифорнийские учёные отыскали бациллу для очистки питьевой воды

Хорошо очищают воду электрогенерирующие бактерии.

Общество

Исследования в Университете Калифорнии показали, какие живые микроорганизмы помогают очистке питьевой воды, сообщают «Народные новости» в среду, 115 февраля.

По мнению учёных, это электрогенерирующие бактерии, питающиеся железом, свинцом и ртутью.

Виду бактерий, способных очищать воду, присвоили общее название Shewanella.

Вообще-то эти бактерии были открыты ещё в 1988 году. Но первоначально считалось, что они годны только проводить электроны в клеточной мембране, помогая таким образом клетке «дышать». Сегодняшнее открытие продемонстрировала другие полезные для людей функции бактерий этого вида.

В дальнейшем, полагает научное сообщество, данная бактерия способна будет заменить токопроводящие белки. Учёные намереваются опробовать их при производстве электроэнергии.