Как сократить расходы на связь в отпуске

Для любителей путешествий по России есть хорошее решение, позволяющее сократить расходы на услуги мобильной связи.

Общество

Сезон отпусков в самом разгаре. Кто-то проводит отпуск на даче или за городом, кто-то решил отправиться в путешествие по России, есть и те, кто этим летом сменит местные пейзажи на иностранный колорит. Финансовая сторона вопроса - важный аспект при планировании отпуска, и расходы на сотовую связь – не исключение. Тарифные планы и специальные опции МегаФона помогут абонентам комфортно пользоваться мобильной связью как в России, так и за рубежом.

Для любителей путешествий по России есть хорошее решение, позволяющее сократить расходы на услуги мобильной связи. Для абонентов новых тарифных планов «Включайся! Общайся» , «Включайся! Говори» , «Включайся! Смотри» и «Включайся! Слушай» стоимость всех вызовов, SMS-сообщений, мобильного интернета в поездках по России аналогична тарифам в Домашнем регионе, дополнительно подключать ничего не нужно. Абонентам тарифных планов, у которых пакет услуг действует только в Домашнем регионе, рекомендуем подключить опцию «Будь как дома» . Ежедневная абонентская плата 15 рублей позволит звонить и пользоваться интернетом по прежней стоимости даже во Владивостоке.

В международных поездках рекомендуем путешествовать вместе с МегаФоном, подключив опцию «Весь Мир» . Благодаря данной опции в роуминге рязанцам доступно до 40 минут бесплатных входящих звонков ежедневно. А активным пользователям интернета, собирающимся за границу, «МегаФон» рекомендует взять новую опцию «Мир онлайн» , которая откроет безлимитный доступ в интернет в международном роуминге в 43 странах.

Отличный вариант – захватить с собой в отпуск банковскую карту МегаФон MasterСard . Ее счет привязан к счету мобильного телефона, и при необходимости с карты можно расплатиться за ужин в ресторане или приобрести сувениры. Также ваши родственники могут пополнить счет телефона здесь, в Рязани, а средства вы сможете использовать по своему усмотрению хоть в Таиланде, хоть в Испании. Карту этой платежной системы принимают в 200 странах. А если купить авиабилет или оплатить отель при планировании этой поездки на сайте OneTwoTrip с помощью карты МегаФон, то получите дополнительную выгоду - cashback в размере до 6% от стоимости покупки.

«Всем любителям путешествий «МегаФон» подготовил оптимальные предложения для общения в любой точке мира. За рубежом туристам стоит воспользоваться дополнительными опциями, которые помогут оставаться на связи и делиться впечатлениями в режиме онлайн на выгодных условиях. Тем, кто любит отдыхать в России, подойдет тариф из новой линейки «Включайся!», позволяющий пользоваться услугами связи в привычном объеме по всей стране», - отмечает Сергей Медведев, директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон».