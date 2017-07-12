Как сократить расходы на связь в отпуске
Общество 106
Для любителей путешествий по России есть хорошее решение, позволяющее сократить расходы на услуги мобильной связи.
Сезон отпусков в самом разгаре. Кто-то проводит отпуск на даче или за городом, кто-то решил отправиться в путешествие по России, есть и те, кто этим летом сменит местные пейзажи на иностранный колорит. Финансовая сторона вопроса - важный аспект при планировании отпуска, и расходы на сотовую связь – не исключение. Тарифные планы и специальные опции МегаФона помогут абонентам комфортно пользоваться мобильной связью как в России, так и за рубежом.
Для любителей путешествий по России есть хорошее решение, позволяющее сократить расходы на услуги мобильной связи. Для абонентов новых тарифных планов
В международных поездках рекомендуем путешествовать вместе с МегаФоном, подключив опцию
Отличный вариант – захватить с собой в отпуск банковскую карту
«Всем любителям путешествий «МегаФон» подготовил оптимальные предложения для общения в любой точке мира. За рубежом туристам стоит воспользоваться дополнительными опциями, которые помогут оставаться на связи и делиться впечатлениями в режиме онлайн на выгодных условиях. Тем, кто любит отдыхать в России, подойдет тариф из новой линейки «Включайся!», позволяющий пользоваться услугами связи в привычном объеме по всей стране», - отмечает Сергей Медведев, директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон».
Подробнее об условиях подключения тарифов и опций можно узнать в салоне связи МегаФона или