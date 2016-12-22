Кадыров жёстко отреагировал на статью New York Daily News об убийстве Карлова

Издание героизирует убийцу посла.

Общество

Рамзан Кадыров резко раскритиковал статью New York Daily News статью об убийце посла Калова, сообщает. Глава Чечни назвал материал "публичной поддержкой терроризма". В статье авторы оправдывают убийство российкого посла и героизируют убийцу. Кадыров отметил, что все мусульмане России и мира возмущены убийством Карлова, также он назвал врагами ислама тех, кто поддержал это злодеяние. Ранее представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что отправила в редакцию издания письмо с требованием извиниться.