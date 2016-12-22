Рамзан Кадыров резко раскритиковал статью New York Daily News статью об убийце посла Калова, сообщает ТАСС. Глава Чечни назвал материал "публичной поддержкой терроризма". В статье авторы оправдывают убийство российкого посла и героизируют убийцу. Кадыров отметил, что все мусульмане России и мира возмущены убийством Карлова, также он назвал врагами ислама тех, кто поддержал это злодеяние. Ранее представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что отправила в редакцию издания письмо с требованием извиниться.