К «Останкино» несут цветы в память о журналистах, находившихся на борту Ту-154

В «Останкино» повесили портреты всех журналистов, бывших на самолёте Ту-154.

Общество

Люди несут цветы к «Останкино» в память о журналистах, находившихся на борту Ту-154. В телецентре появился траурный флаг и покрытый чёрной тканью столик, передаёт РИА Новости.

В «Останкино» повесили портреты всех журналистов, бывших на самолёте Ту-154. От Первого канала на борту находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала «Звезда» — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

Напомним, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

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Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.