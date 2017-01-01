Южнокорейский самолёт по ошибке сбросил в море ракеты, торпеду и мины

Официальный представитель Военно-морских сил страны сообщил, что один из членов экипажа случайно нажал на переключатель экстренного сброса оружия.

Общество

Самолёт авиации ВМС Южной Кореи Lockheed P-3CK по ошибке сбросил в Японское море ракеты, торпеду и мины, передаёт РИА Новости.

По данным агентства Рёнхап, ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. Официальный представитель Военно-морских сил страны сообщил, что один из членов экипажа случайно нажал на переключатель экстренного сброса оружия. Вооружение не было снаряжённым и риска взрыва не было.

Отмечается, что в этом районе находилась одна рыбацкая лодка, однако ей никакого ущерба нанесено не было.