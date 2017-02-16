Японцы переплавят старые сотовые телефоны в Олимпийские медали

Оргкомитет Олимпийских игр планирует собрать порядка восьми тонн металла.

Общество

Группа японских активистов придумало, как использовать старые мобильные телефоны. Так местные жители смогут отдать устаревшие модели для их дальнейшей переработки на медали, пишет Goroday .

Сообщается, что основной задачей акции является сокращения расходов на проведение в Токио Олимпийских игр-2020. По оценкам специалистов, бюджет спортивного мероприятия успел превысить 26,5 миллиарда долларов, несмотря на первоначальное намерение руководства Японии потратить 16,8 миллиарда.

Стоит отметить, что оргкомитет Олимпийских игр планирует собрать порядка восьми тонн металла со старых мобильных телефонов и других устройств. Золото, серебро и бронза будут извлечены из них и переплавлены в пять тысяч медалей.