Яндекс проведёт ежегодную всероссийскую контрольную по математике

Проверить себя можно онлайн или за партой – в одном из девятнадцати вузов в пятнадцати городах России.

Общество

Яндекс проведёт ежегодную всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать». Она состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы, так что принять участие в ней могут все.

Контрольная состоится 11 марта. Проверить себя можно онлайн или за партой – в одном из девятнадцати вузов в пятнадцати городах России. На сайте проекта задачи будут доступны в течение суток начиная с 12:00 по московскому времени. Приступить к работе можно когда захочется, но на выполнение даётся один час. Для тех, кто хочет потренироваться, уже выложен тестовый вариант контрольной.

«Математика важна для всех областей человеческой деятельности и для любой науки, потому что она позволяет обобщить полученные наблюдения и вывести закономерность. Чем взрослее и совершеннее наука, тем выше роль математики в успехе. Сейчас, когда машинное обучение и, в частности, нейронные сети, применяются повсеместно, эта роль особенно заметна. Для создания системы автоматического перевода необязательно в совершенстве знать языки – более того, их можно вообще не знать. Для создания программы, которая обыгрывает человека в го, не нужно быть сильным игроком. В скором будущем беспилотные автомобили будут программировать люди, которые вообще никогда в жизни не садились за руль. И всё это благодаря математике. Когда программа обыгрывает человека, это не победа компьютера над человеком. Можно сказать, что это победа человека, который использует математику больше, над человеком, который использует её меньше или не использует вовсе», – говорит Александр Крайнов, руководитель службы компьютерного зрения Яндекса.