Ямальский депутат предложил организовать соцсеть с аккаунтами покойников

Ранее этот же деятель предлагал запретить колу, доллары и воспевание в стихах поездок в Турцию.

Общество

Депутат городской Думы Салехарда Роман Арефьев предложил организовать социальную сеть с аккаунтами покойников, похороненных на старом, не действующем с 1971 года кладбище ямальской столицы.

Об этом начинании сообщает во вторник, 28 февраля, со ссылкой на прямую речь самого законотворца.

По данным издания, Арефьев объяснил, что хочет создать в Интернете виртуальный мемориал под названием «Мы помним», которую должны составить «персональные странички» людей, упокоенных на старом кладбище. Создавать виртуальные страницы, разумеется, должны живые люди.

Для начала депутат планирует сделать аккаунты покойникам более «прославленным», сведения о жизни и деятельности которых сохранились в архиве. Во вторую очередь он намерен провести опись захоронений на заброшенном кладбище, на которых есть таблички, и тоже создать аккаунты с этими именами.

Арефьев уже приступил к розыску родных покойников. От них потребуется информация о людях и их фотографии. На сайте он хочет размещать и изображения могил, дабы все родственники видели состояние захоронений.

Создание сайта обойдётся в 70 тысяч рублей, пишет издание.

По словам депутата, эта мера необходима, чтобы увековечить память о людях, живших в Салехарде, защищавших родину и трудившихся на благо Ямала. А также посредством «соцсети покойников» и параллельных проектов Роман Арефьев намерен заработать на благоустройство старого кладбища Салехарда. Сейчас его по мере сил приводят в порядок местные казаки, ветераны, волонтёры и родственники лежащих здесь людей.

Издание отмечает, что Роман Арефьев прославился на Ямале неоднозначными акциями – к примеру, борьбой с колой, долларами и… воспеванием в стихах поездок в Турцию.

Фото Романа Арефьева из социальной сети.