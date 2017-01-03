Известный ученый убежден в неизбежности конца света в 2017 году

По мнению специалиста, на Земле возросло количество землетрясений и трещин, которые могут стать причиной уничтожения планеты.

Общество

Известный научный работник Дэвид Мид выдвинул теорию о возможном конце света в октябре 2017 года, пишет НН .

По мнению специалиста, на Земле возросло количество землетрясений и трещин, которые могут стать причиной уничтожения планеты. При этом он заявил, что ученое сообщество пытается скрыть от общественности факт неизбежного апокалипсиса.

Дэвид Мид также отметил тот факт, что представители мировой элиты располагают информацией о возможной угрозе и уже занимаются строительством бункеров на случай конца света.