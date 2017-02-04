Известный блогер может ответить в суде за шутку о Коране

По мнению авторов инициативы, в своем публичном выступлении Илья Мэддисон иронизировал над священной книгой.

Общество

Прокуратура Чеченской Республики выступает с инициативой возбудить уголовное дело против известного российского видеоблогера Ильи Давыдова, известного по псевдониму Мэддисон, за его шутку, сказанную в ходе стендап выступления в 2015 году, пишет LIFE .

Сообщается, что на видео запечатлено, как блогер иронизировал над Кораном. В завершение своего выступления Мэддисон указывает, что Коран это то же, что и Библия. По мнению авторов инициативы, подобные действия и высказывания направлены на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к исламу и христианству.

Отметим, что Давыдов может пройти виновным по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершённые публично».