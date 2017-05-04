«Известия» запустили специальный проект к 9 мая

Победители конкурса в рамках проекта получат билеты в Московский Губернский театр

Общество

Газета «Известия» ко Дню Победы запустила специальный проект «Любовь и война». Он посвящен тем, кто в годы Великой Отечественной находил в себе силы любить. На сайте 9may.izvestia.ru размещены пять реальных историй о людях, чья любовь выдержала испытание войной.

Актёры Московского губернского театра Сергей Безруков, Галина Бокашевская, Александр Соколовский, Вера Шпак и Антон Хабаров прочли проникновенные стихи советских и российских поэтов о любви и войне.

В рамках проекта «Любовь и война» запущен масштабный конкурс чтецов. Принять участие в конкурсе может любой желающий, прислав видео с чтением своих любимых стихотворений о Великой Отечественной войне.

Победитель получит два билета в Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова на спектакль по военной повести Виктора Астафьева «Веселый солдат». Сроки проведения конкурса: 24 апреля – 12 мая.