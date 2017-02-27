Израильские учёные доказали, что по лицу легко угадать имя человека

Проще всего людям узнать имя своего соотечественника.

Общество

Израильские учёные нашли таинственную связь между именем и внешним видом человека, сообщает в понедельник, 27 февраля, ИА «Народные новости».

По данным издания, учёные проводили эксперимент с французами и израильтянами. Волонтёрам – участникам эксперимента – показывали фотографии людей обоего пола и просили угадать их имена. Для облегчения задачи называли ряд предполагаемых имён.

Итог опыта был таким: около 40 процентов правильных имён были названы. На основании этой статистики учёные сделали вывод, что облик человека мистически взаимосвязан с его именем, и окружающие чувствуют эту связь.

Проще всего испытуемым было угадать имя представителя своего же народа, отметили экспериментаторы. По мнению учёных, это означает сильное влияние культурных стереотипов.