Излучение цирконов помогло специалистам высчитать возраст земных материков

Открытие американских учёных оспаривают в научном сообществе.

Общество

Американские учёные выдвинули очередную гипотезу происхождения континентов на Земле. Об этом пишет ИА «Народные новости» во вторник, 28 февраля.

Американские специалисты высчитали «возраст» материков с помощью излучения цирконов. По их мнению, цирконы излучают остатки магнитного поля. Таким образом, возраст континентов, как и минерала, порядка 4 миллионов лет, пишет издание.

Однако такая картина мира складывается, если принять версию, что тектонические плиты начали двигаться сразу после зарождения Земли.

В научном сообществе происхождение земных материков является одной из спорных тем. Сторонники теории, что тектонические сдвиги земной коры отстоят от возникновения материков на миллионы лет, считают расчёты своих оппонентов спорными, а «цирконовые» доказательства недостаточными.