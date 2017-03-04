Из екатеринбургской «скорой помощи» высадили больного ребёнка

По данным СМИ, водитель кареты поссорился с отцом мальчика.

Общество

В Екатеринбурге начата прокурорская проверка случая, когда 7-летнего мальчика с высокой температурой и сопровождавшего его отца высадили из кареты «скорой помощи», пишет РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры Свердловской области.

По сведениям ведомства, неприятная история случилась на севере Екатеринбурга, на проспекте Космонавтов. У 7-летнего ребёнка сильно подскочила температура. Родители вызвали «скорую помощь», которая повезла его в детскую больницу № 9.

Отец отправился вместе с сыном. В пути мужчина стал упрекать водителя «скорой» за то, что поехал неправильным маршрутом. Слово за слово, перебранка родителя и шофёра привела к тому, что отец и мальчик в жару вышли из машины, а «скорая» поехала на другой вызов.

Прокуратура проверяет информацию о том, что мужчина в горячке ссоры пнул карету «скорой». Надзорный орган даст правовую оценку действиям и врачей, и шофёра, и отца больного ребёнка. По данным полиции, и медики, и вспыльчивый папаша подали друг на друга заявления.

При этом состояние мальчика было настолько плохим, что позже к нему вновь вызывали «скорую», и врачи снова предложили госпитализацию в той же больнице, до которой семья не доехала в первый раз. Есть информация, что одной из бригад «скорой помощи» всё же удалось доставить мальчика в лечебное учреждение.