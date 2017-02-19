Итальянский ресторатор делает скидку посетителям за воспитанных детей

Бонус уже получили пять семей с пай-детишками.

Общество

Итальянский ресторатор Антонио Феррари ввёл в своем заведении пятипроцентную скидку семьям, чьи дети хорошо воспитаны и прилично себя ведут.

Об этом пишет ReSourceLife.ru со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, владельца ресторана натолкнуло на такую идею огорчительное поведение детей за воскресными обедами. Семей с шалунами приходит в ресторан примерно треть, подсчитал Феррари.

Сам ресторатор бездетен, но считает, что воспитывать детей правильно очень трудно. Потому он решил поощрять мам и пап, кому это удаётся.

По словам хозяина ресторана, он уже дал скидку пяти семьям с пай-детишками.

В обществе инициатива Антонио вызывает противоречивые мнения – одни хвалят его, другие считают, что он перегибает палку, но ресторатор убеждён, что лишь он отвечает за порядок в своём заведении и обязан заботиться о нём.