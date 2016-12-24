Исследователи выяснили, какой предмет российские школьники знают хуже всего
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Результатами исследования с журналистами поделился руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.
Национальное исследование качества образования (НИКО) показало, какой предмет российские школьники знают хуже всего. Им оказалась история регионов, передаёт
По словам руководителя проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергея Станченко, школьники также часто путают архитектуру разных веков и не отличают её образцы друг от друга. Кроме этого, им сложно работать с картами и источниками.
«Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — пояснил он.
Станченко отметил, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.