Исследователи выяснили, какой предмет российские школьники знают хуже всего

Результатами исследования с журналистами поделился руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.

Общество

Национальное исследование качества образования (НИКО) показало, какой предмет российские школьники знают хуже всего. Им оказалась история регионов, передаёт РИА Новости.

По словам руководителя проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергея Станченко, школьники также часто путают архитектуру разных веков и не отличают её образцы друг от друга. Кроме этого, им сложно работать с картами и источниками.

«Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — пояснил он.

Станченко отметил, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.