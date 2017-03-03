Исследователи назвали самые опасные для супружеских отношений месяцы года

Социологи выяснили, когда семьям стоит опасаться разводов.

Общество

Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, какие месяцы года являются «проклятыми» для супружеских отношений – статистка показывает, что чаще всего люди разводятся в начале весны и конце лета. Об этом сообщает Vistanews.

Для того, чтобы сделать подобный вывод, профессор социологии Джулия Брайнс и кандидат наук Брайан Серафини исследовали кривую разводов в период с 2001 по 2015 год. Согласно полученным данным, супруги чаще всего разводятся в марте или в августе. Социологи считают, что связано это с крахом надежд на отпуск, возлагаемых семьями на лето или зиму. Если совместный отдых удаётся, проблемы отходят на второй план, в противном случае они могут стать причиной развода.

Впрочем, эта статистика справедлива для США, в России многие семьи особых надежд на отпуск и не питают.