Исследователи назвали самые опасные для супружеских отношений месяцы года
Общество 107
Социологи выяснили, когда семьям стоит опасаться разводов.
Исследователи из Университета Вашингтона выяснили, какие месяцы года являются «проклятыми» для супружеских отношений – статистка показывает, что чаще всего люди разводятся в начале весны и конце лета. Об этом сообщает
Для того, чтобы сделать подобный вывод, профессор социологии Джулия Брайнс и кандидат наук Брайан Серафини исследовали кривую разводов в период с 2001 по 2015 год. Согласно полученным данным, супруги чаще всего разводятся в марте или в августе. Социологи считают, что связано это с крахом надежд на отпуск, возлагаемых семьями на лето или зиму. Если совместный отдых удаётся, проблемы отходят на второй план, в противном случае они могут стать причиной развода.
Впрочем, эта статистика справедлива для США, в России многие семьи особых надежд на отпуск и не питают.