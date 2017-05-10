Использование дерева при реновации Москвы решили отложить

Замминистра промышленности и торговли РФ рассказал о достоинствах деревянного домостроения.

Общество

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал «Известиям» о неоднозначной реакции на идею использования деревянных материалов в программе реновации и о выгодах домостроения из дерева.

По словам замминистра, как такового предложения об использовании деревянных материалов, по крайней мере, на первом этапе, сделано не было. Евтухов отметил, что программа деревянного домостроения очень чувствительная и не вполне освоена.

— Сегодня у нас пока ещё не сложилось понимание в полной мере культуры деревянного домостроения, если брать многоэтажное жилищное строительство. Часть наших граждан предпочитает традиционные строительные материалы, и мы видим своей задачей изменить это отношение, — рассказал замминистра.

Как рассказал Евтухов, у деревянного домостроения есть широкая мировая практика, оно является современным и выгодным с экономической точки зрения. Среди преимуществ дерева замминистра выделил его экологичность и низкую стоимость, а также уникальные свойства материала, который в результате современной обработки приобретает высокие свойства с точки зрения пожарной безопасности.

По словам замминистра, использование дерева снизило бы стоимость программы реновации в Москве на 20%. Евтухов сказал, что правительство Москвы предложит территорию для эскизного проекта с использованием современных деревянных материалов, которые позволяют создавать экологически чистую городскую среду.

Замминистра сообщил, что при строительстве таких домов могут применяться различные материалы, однако в основе построек будет дерево, из которого построят основные конструкции и корпус.