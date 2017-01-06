Интернет-ритейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

AliExpress попросила продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR.

Общество

Китайский интернет-ритейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию из-за проблем с таможней, сообщает Газета.ru.

«По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию», – сообщила компания.

С 6 января платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки и приостанавливает опцию отправки (товаров) «Китайско-российская доставка — SPSR» и «AliExpress доставка без забот — прежде всего».

AliExpress попросила продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки.