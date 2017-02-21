Иностранных соотечественников ожидает миграционная амнистия

Нелегально проживающие в России граждане бывших республик СССР получат право стать россиянами.

Общество

Иностранных соотечественнико в, проживающих на территории России нелегально, ожидает миграционная амнистия. Об этой инициативе «Известиям» рассказал председатель комиссии по миграционным вопросам президентского Совета по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев.

В частности, под амнистию должны подпадать соотечественники , а также люди, которые родились на территории России, работают здесь и платят налоги. К соотечественника м закон относит людей, принадлежащих к исторически проживающим на территории РФ народам и тех, чьи родственники по прямой линии проживали в России.

— Надо, чтобы у нас не было нелегалов среди соотечественнико в, которые из-за несовершенства нашего законодательства и собственного незнания, и нерасторопности не смогли вовремя легализоваться, — пояснил «Известиям» председатель комиссии по миграции СПЧ при президенте Евгений Бобров.

Одними из первых людей, подпадающих под миграционную амнистию станут граждане Украины, переехавшие в России после начала боевых действий в Донбассе. Для них упростят процедуру получения российского гражданства. По новым правилам им надо будет всего лишь уведомить посольство Украины, что они отказываются от украинского гражданства и предоставить копию этого заявления в УФМС.

Впрочем, эксперты опасаются, что из-за расплывчатого понятия «соотечественник и» под амнистию могут попасть люди, не имеющие отношения к России.