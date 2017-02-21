Иностранных соотечественников ожидает миграционная амнистия
Общество 82
Нелегально проживающие в России граждане бывших республик СССР получат право стать россиянами.
Иностранных соотечественнико
В частности, под амнистию должны подпадать соотечественники
— Надо, чтобы у нас не было нелегалов среди соотечественнико
в, которые из-за несовершенства нашего законодательства и собственного незнания, и нерасторопности не смогли вовремя легализоваться, — пояснил «Известиям» председатель комиссии по миграции СПЧ при президенте Евгений Бобров.
Одними из первых людей, подпадающих под миграционную амнистию станут граждане Украины, переехавшие в России после начала боевых действий в Донбассе. Для них упростят процедуру получения российского гражданства. По новым правилам им надо будет всего лишь уведомить посольство Украины, что они отказываются от украинского гражданства и предоставить копию этого заявления в УФМС.
Впрочем, эксперты опасаются, что из-за расплывчатого понятия «соотечественник
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: