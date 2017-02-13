Иностранцы с ВИЧ смогут пересекать границы РФ

Новые правила въезда в РФ и проживания здесь ВИЧ—инфицированных иностранцев поручила разработать вице-премьер Ольга Голодец.

Общество

Россия собирается изменить условия въезда и проживания в стране ВИЧ-инфицированных иностранных граждан. Новые правила пересечения границ РФ для таких граждан поручила разработать вице-премьер Ольга Голодец, пишет «Федеральное агентство новостей» по данным «КоммерсантЪ» в понедельник, 13 февраля.

С 1995 года в Россию запрещён въезд и проживание граждан других стран, больных ВИЧ. Однако Ольга Голодец считает, что эту законодательную норму пора пересмотреть. Издание цитирует её слова о том, что за 22 года изменились подходы к лечению ВИЧ и само представление о нём. Вдобавок запрет, по мнению вице-премьера, не останавливает больных иностранцев от въезда в нашу страну, а лишь заставляет их скрывать этот факт, в том числе пользоваться фиктивными документами о здоровье.

В 2016 году в России выявлено на 5,4% больше инфицированных ВИЧ, чем в позапрошлом году. Всего в России, по официальным данным, свыше 870 тысяч ВИЧ-инфицированных, две трети из них состоят на диспансерном учете.

Заниматься составлением новых правил должны Минздрав РФ, МВД и Роспотребнадзор, сообщает издание.