Импортозамещение в отдельных отраслях составило 76%
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Россия наращивает темпы производства в машиностроении, гражданском авиа- и судостроении, радиоэлектронике и фармацевтике
Импортозамещение в отдельных отраслях, например, фармацевтике, составило 76%.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что абсолютно реально», – сообщил он «Известиям».
Также он отметил высокие показатели в машиностроении. При этом, в сельхозмашиностр
Хорошие показатели импортозамещения и по гражданскому авиа- и судостроению, радиоэлектронике
Правда, в производстве легковых автомобилей наша промышленность по-прежнему не на высоте – 11%. Но есть надежда, что комплексный подход по реализации плана импортозамещения может помочь выправить ситуацию.
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