Импортозамещение в отдельных отраслях составило 76%

Россия наращивает темпы производства в машиностроении, гражданском авиа- и судостроении, радиоэлектронике и фармацевтике

Общество

Импортозамещение в отдельных отраслях, например, фармацевтике, составило 76%.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что абсолютно реально», – сообщил он «Известиям».

Также он отметил высокие показатели в машиностроении. При этом, в сельхозмашиностр оении рост производства составил 68%. На практике это значит, что более половины зерно- и кормоуборочным комбайнов, навесного оборудования и тракторов для нужд сельского хозяйства производится в России.

Хорошие показатели импортозамещения и по гражданскому авиа- и судостроению, радиоэлектронике , рассказывает Мантуров.

Правда, в производстве легковых автомобилей наша промышленность по-прежнему не на высоте – 11%. Но есть надежда, что комплексный подход по реализации плана импортозамещения может помочь выправить ситуацию.