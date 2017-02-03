Игрушка в соцсетях «Беги или умри» опасна для жизни детей

Родителей со всей России психологи призывают бдительнее относиться к детским забавам.

Общество

Игра для детей «Беги или умри», обязательным условием которой является пробег перед едущей машиной, напугала родителей во всех регионах России, пишет ИА «Народные новости» со ссылкой на телеканал «360».

Информация об опасной для жизни игрушке распространяется через соцсети, мессенджеры, смс-сообщения. Сотрудники ГИБДД советуют водителям на дорогах смотреть в оба. Данных о сбитых в результате увлечения игрой школьниках пока нет, но бдительность не помешает.

Психологи рекомендуют и родителям стать внимательнее к своим чадам. По словам специалистов, симптомы «Беги или умри» напоминают симптомы состояния ребёнка в «группе смерти». Родители должны знать, спит ли подросток рано утром, рисует ли китов, бабочек, единорогов, есть ли у него в соцсетях переписка с неизвестными.