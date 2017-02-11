«Худший спамер в мире» может провести 200 лет в тюрьме

В США слушается дело Майкла Персауда, способного рассылать за четверть часа миллион спам-сообщений.

Общество

В суде в США слушается дело 36-летнего Майкла Персауда, официально признанного состоящим в списках худших хакеров мира. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на американскую прессу.

«Худшим» спамер признан из-за социальной опасности своей деятельности. В плане же способностей он, напротив, один из лучших. По данным издания, Персауд был способен рассылать за четверть часа до миллиона спамовых сообщений. При этом он называл себя Майкл Пирсон и Майкл Прескотт.

Так стало известно суду из неких предоставленных материалов. Это своеобразный мировой рекорд.

СМИ сообщают, что рекордсмен по спаму свою вину не признаёт и считает эту деятельность не противоречащей законам Соединённых Штатов.

Однако суд считает иначе. Худшему спамеру мира предъявлено 10 обвинений, каждое за какой-то вид мошенничества. По каждому из преступлений законы предписывают до 20 лет тюрьмы. В целом он может провести за решёткой 200 лет.